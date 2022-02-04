Під Львовом жінку травмувала арматура, яка відірвалася від вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні у селі Сокільники Львівського району під час руху з вантажівки поривом вітру зірвало тент, який травмував жінку із сусіднього автомобіля. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані поліції.
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"З автопоїзда "МАЗ" під час руху поривом вітру зірвало тент. Конструкція впала на автомобіль "Рено Кенґо", який рухався назустріч, розбила вітрове скло та травмувала пасажирку легковика", — ідеться у повідомленні.
Автопоїздом керував 22-річний житель Яворівського району, за кермом легковика перебував 56-річний житель міста Городок Львівського району, травмовано – 53-річну жительку Городка. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо
На автодорозі "Суми-Пирятин", поблизу села Вишневе Полтавської області внаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів травмувалося 11 людей.