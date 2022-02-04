Под Львовом женщину травмировала арматура, которая оторвалась от грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня в селе Сокольники Львовского района во время движения с грузовика порывом ветра сорвало тент, который травмировал женщину из соседнего автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.
Детали
"С автопоезда "МАЗ" во время движения порывом ветра сорвало тент. Конструкция упала на автомобиль "Рено Кенго", который двигался навстречу, разбила ветровое стекло и травмировала пассажирку легковушки", — говорится в сообщении.
Автопоездом управлял 22-летний житель Яворивского района, за рулем легковушки находился 56-летний житель города Городок Львовского района, травмировано - 53-летнюю жительницу Городка. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали.
Открыто уголовное производство по ч. 1 сСт. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним
На автодороге "Сумы-Пирятин", вблизи села Вишневое Полтавской области, в результате столкновения четырех транспортных средств травмировалось 11 человек.