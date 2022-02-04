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15 марта, 19:03 • 104721 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138941 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120738 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114449 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103311 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100668 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89731 просмотра

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Под Львовом женщину травмировала арматура, которая оторвалась от грузовика

Под Львовом женщину травмировала арматура, которая оторвалась от грузовика

Киев • УНН

 • 10540 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня в селе Сокольники Львовского района во время движения с грузовика порывом ветра сорвало тент, который травмировал женщину из соседнего автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

Детали

"С автопоезда "МАЗ" во время движения порывом ветра сорвало тент. Конструкция упала на автомобиль "Рено Кенго", который двигался навстречу, разбила ветровое стекло и травмировала пассажирку легковушки", — говорится в сообщении.

Автопоездом управлял 22-летний житель Яворивского района, за рулем легковушки находился 56-летний житель города Городок Львовского района, травмировано - 53-летнюю жительницу Городка. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали.

Открыто уголовное производство по ч. 1 сСт. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним

На автодороге "Сумы-Пирятин", вблизи села Вишневое Полтавской области, в результате столкновения четырех транспортных средств травмировалось 11 человек.

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