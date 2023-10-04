Під Лиманом загинув доброволець з Латвії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Під Лиманом внаслідок атаки дрону загинув доброволець із Латвії, підтвердили Латвійському телебаченню його побратими. Його ім'я та позивний поки що не розкриваються, офіційного підтвердження поки що немає ні від української, ні латвійської влади. Про це пише Lsm.lv, передає УНН.
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За даними Латвійського телебачення, латвійський боєць загинув внаслідок атаки дрона неподалік Лімана на сході України.
Можливо, він загинув за того самого удару, який у суботу забрав життя естонського добровольця Танела Крігуля з позивним «Стінгер», який воював в Україні у складі міжнародного легіону.
Відомості про загибель латвійського добровольця підтвердив і колишній командир Національних збройних сил Юріс Далбіньш. У програмі Šodienas jautājums («Сьогоднішнє питання») Латвійського телебачення він сказав, що отримав цю інформацію кілька годин тому.
«Його побратими подбають про те, щоб його тіло було доставлено до Латвії, і його було поховано згідно з військовим регламентом», - сказав Далбіньш.
Нагадаємо
Ще один військовий з Естонії загинув поблизу міста Лиман Донецької області.