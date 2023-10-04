Под Лиманом погиб доброволец из Латвии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Под Лиманом в результате атаки дрона погиб доброволец из Латвии, подтвердили Латвийскому телевидению его собратья. Его имя и позывной пока не раскрываются, официального подтверждения пока нет ни от украинской, ни латвийской власти. Об этом пишет Lsm.lv, передает УНН.
Детали
По данным Латвийского телевидения, латвийский боец погиб в результате атаки дрона недалеко от Лимана на востоке Украины.
Возможно, он погиб от того же удара, который в субботу унес жизнь эстонского добровольца Танела Кригуля с позывным «Стингер», который воевал в Украине в составе международного легиона.
Сведения о гибели латвийского добровольца подтвердил и бывший командир Национальных вооруженных сил Юрис Далбиньш. В программе Šodienas jautājums («Сегодняшний вопрос») Латвийского телевидения он сказал, что получил эту информацию несколько часов назад.
«Его побратимы позаботятся о том, чтобы его тело было доставлено в Латвию, и он был похоронен согласно военному регламенту», - сказал Далбиньш.
Напомним
Еще один военный из Эстонии погиб вблизи города Лиман Донецкой области.