Под Лиманом погиб доброволец из Латвии - СМИ

КИЕВ. 4 октября. УНН. Под Лиманом в результате атаки дрона погиб доброволец из Латвии, подтвердили Латвийскому телевидению его собратья. Его имя и позывной пока не раскрываются, официального подтверждения пока нет ни от украинской, ни латвийской власти. Об этом пишет Lsm.lv, передает УНН.