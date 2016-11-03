Під колеса потяга у Києві потрапили двоє чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Солом’янському районі Києва під колеса потяга потрапили двоє чоловіків, які приїхали в столицю в пошуках роботи. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничних коліях навпроти зупинки громадського транспорту лежать двоє невідомих осіб, яких збив потяг.
На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції столиці.
Правоохоронці попередньо встановили, що постраждалі, перебуваючи у нетверезому стані, вирішили скоротити шлях та почали переходити залізничні колії у невстановленому місці.
Чоловіків терміново госпіталізували до лікарняного закладу, однак життя одного з них врятувати не вдалося, інший перебуває у критичному стані. Постраждалі приїхали до столиці із Закарпаття у пошуках роботи.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.277 (Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів) Кримінального кодексу України.