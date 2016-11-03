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Под колеса поезда в Киеве попали двое мужчин

Под колеса поезда в Киеве попали двое мужчин

Киев • УНН

 • 12749 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Соломенском районе Киева под колеса поезда попали двое мужчин, которые приехали в столицу в поисках работы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях напротив остановки общественного транспорта лежат двое неизвестных, которых сбил поезд.

На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции столицы.

Правоохранители предварительно установили, что пострадавшие, находясь в нетрезвом состоянии, решили сократить путь и начали переходить железнодорожные пути в неустановленном месте.

Мужчин срочно госпитализировали в больничное учреждение, однако жизнь одного из них спасти не удалось, другой находится в критическом состоянии. Пострадавшие приехали в столицу из Закарпатья в поисках работы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч.1 ст.277 (повреждение путей сообщения и транспортных средств) Уголовного кодекса Украины.

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