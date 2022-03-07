Під Києвом тривають запеклі бої, столиця готується до оборони – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Під Києвом тривають запеклі бої з російськими окупантами. Столиця готується до оборони. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних мешканців", - повідомив Кличко.
Деталі
Кличко наголосив, що у Києві сьогодні роблять все для створення резерву продуктів, ліків, товарів першої необхідності.
"Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку, перебувати вдома або за сигналом тривоги в укриттях", - сказав Кличко.
Доповнення
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що на підході до Києва зосереджена велика кількість російських військ та техніки.