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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Під Києвом тривають запеклі бої, столиця готується до оборони – Кличко

Під Києвом тривають запеклі бої, столиця готується до оборони – Кличко

Київ • УНН

 • 280592 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Під Києвом тривають запеклі бої з російськими окупантами. Столиця готується до оборони. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних мешканців", - повідомив Кличко.

Деталі

Кличко наголосив, що у Києві сьогодні роблять все для створення резерву продуктів, ліків, товарів першої необхідності.

"Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку, перебувати вдома або за сигналом тривоги в укриттях", - сказав Кличко.

Доповнення

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що на підході до Києва зосереджена велика кількість російських військ та техніки.

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