Под Киевом идут ожесточенные бои, столица готовится к обороне – Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Под Киевом продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Столица готовится к обороне. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
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"Под Киевом идут ожесточенные бои. С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей", - сообщил Кличко.
Детали
Кличко отметил, что в Киеве сегодня делают все для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости.
"Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку, находиться дома или по сигналу тревоги в укрытиях", - сказал Кличко.
Дополнение
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что на подходе к Киеву сосредоточено большое количество российских войск и техники.