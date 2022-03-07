Под Киевом идут ожесточенные бои, столица готовится к обороне – Кличко

Цитата

"Под Киевом идут ожесточенные бои. С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей", - сообщил Кличко.

Детали

Кличко отметил, что в Киеве сегодня делают все для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости.

"Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку, находиться дома или по сигналу тревоги в укрытиях", - сказал Кличко.

Дополнение

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что на подходе к Киеву сосредоточено большое количество российских войск и техники.



