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Під Києвом спалили будинок та гараж відомого блогера

Київ • УНН

 • 69356 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Під Києвом внаслідок підпалу згорів будинок та гараж українського блогера, який вважає, що вчинене було зроблене через його діяльність. Поліція відкрила кримінальну справу. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook, пише УНН.

Під Києвом спалили будинок та гараж відомого блогера

Деталі

Інцидент стався 7 жовтня. Спочатку загорівся гараж, в якому дотла згоріли два автомобілі, а потім полум’я перекинулося на будівлю. В результаті повністю знищено гараж разом з двома машинами в ньому.

“Пожежа, що сталася 7 жовтня в Ірпені в маєтку популярного блогера схвилювала громадськість”, — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особи двох підозрюваних. Ними виявилися раніше судимі чоловіки 31 та 37 років з Одеської області. Відомо, що підозрювані на таксі приїхали в Ірпінь, купили на заправці паливо, яке використали для підпалу гаража. Вони розповіли, що хотіли спалити тільки авто дружини блогера, але перестаралися.

“Багато питань викликає й справжній мотив скоєння злочину. Не втомлююся повторювати, щось, як буде поводитись вогонь, передбачити неможливо, а ось відповідальність за умисне пошкодження майна настане неодмінно”, — зазначив Небитов.

Сам же Грицько вважає, що підпал може бути пов’язаний із запланованою в Палаці спорту конференції про Тік-Ток. Захід має пройти 13 листопада. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 “Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим суспільно небезпечним способом” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Облив паливом двох сусідок і підпалив: чоловіка затримали за замах на подвійне вбивство.

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