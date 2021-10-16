Облив паливом двох сусідок і підпалив: чоловіка затримали за замах на подвійне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили жителя Мангуша на Донеччині у замаху на подвійне вбивство - за даними поліції, 60-річний чоловік облив паливом двох сусідок, підпалив їх та втік. Оперативники розшукали зловмисника у сусідньому селищі. Про це УНН повідомили у поліції Донецької області.
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14 жовтня, близько 21:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Ялта двох місцевих мешканок підпалив сусід.
На місці правоохоронці встановили, що між 60-річним чоловіком та 44-річною жінкою під час застілля виник словесний конфлікт.
"Через декілька годин після сварки нетверезий сусід прийшов до будинку потерпілої й облив її та її 61-річну родичку кількома літрами палива, кинув сірник та пішов", - повідомили у поліції.
Жінки, як вказано, самостійно загасили пожежу та викликали на допомогу медиків. Постраждалі отримали опіки різного ступеня, 44-річну жінку було госпіталізовано.
Оперативники разом із нарядами сектору реагування патрульної поліції всю ніч розшукували підозрюваного. Втікача було знайдено в сусідньому селищі, де він переховувався в одному з будинків. Зловмисник затриманий.
Фігурантові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 , п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
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