Підлітка на Херсонщині затримали за підозрою у підпалі людини: постраждалий помер

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"Вчора, 8 жовтня,.. близько 20:15 зателефонувала медпрацівник із смт Велика Олександрівка Бериславського району. Вона повідомила, що на одній із вулиць біля паркану лежить обгоріле тіло мертвого чоловіка", - розповіли у поліції.

Деталі

На місці події поліцейські з’ясували, що "потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу".

Як розповів заступник начальника слідчого управління обласного главку поліції Віталій Марчук, потерпілим виявився 41-річний місцевий мешканець. За попередніми даними чоловік зловживав спиртними напоями.

Встановили ймовірного підозрюваного. Нині з ним проводяться слідчі дії.

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"Під час проведення необхідних першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетним 14-річний житель селища, який раніше вже потрапляв в поле зору поліції. Нині підліток затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - вказали у поліції.

Кваліфікація

За цим фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.4 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні особливо тяжкого злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Доповнення

За даними зі звіту Нацполіції, у середньому торік одне умисне вбивство ставалося кожні 6 годин. Так, у 2020 році сталося 1326 умисних вбивств, що на 7,1% менше, ніж у 2019 році. Розкрито 95% таких убивств.