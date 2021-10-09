Подростка в Херсонской области задержали по подозрению в поджоге человека: пострадавший скончался

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Киев  •  УНН

 • 19028 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Херсонской области 14-летнего подростка подозревают в поджоге одежды 41-летнего мужчины, обгоревшее тело которого обнаружили в Великой Александровке на одной из улиц у забора. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГУНП в Херсонской области.

Цитата:

"Вчера, 8 октября,.. около 20:15 позвонила медработник из пгт Великая Александровка Бериславского района. Она сообщила, что на одной из улиц возле забора лежит обгоревшее тело мертвого мужчины", - рассказали в полиции.

Детали

На месте происшествия полицейские выяснили, что "пострадавший получил ожоги в результате поджога одежды".

Как рассказал заместитель начальника следственного управления областного главка полиции Виталий Марчук, пострадавшим оказался 41-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

Установили вероятного подозреваемого. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Цитата:

"Во время проведения необходимых первоочередных следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению поджога одежды потерпевшего может быть причастен 14-летний житель поселка, ранее уже попадавший в поле зрения полиции. Сейчас подросток задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - указали в полиции.

Квалификация

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении особо тяжкого преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Дополнение

По данным из отчета Нацполиции, в среднем в прошлом году одно умышленное убийство происходило каждые 6 часов. Так, в 2020 году произошло 1326 умышленных убийств, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. Раскрыто 95% таких убийств.

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