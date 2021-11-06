Под Киевом сожгли дом и гараж известного блогера

Детали

Инцидент произошел 7 октября. Сначала загорелся гараж, в котором дотла сгорели два автомобиля, а затем пламя перекинулось на здание. В результате полностью уничтожен гараж вместе с двумя машинами в нем.

“Пожар, произошедший 7 октября в Ирпене в имении популярного блогера взволновал общественность”, — говорится в сообщении.

Стражи порядка установили личности двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины 31 и 37 лет из Одесской области. Известно, что подозреваемые на такси приехали в Ирпень, купили на заправке топливо, которое использовали для поджога гаража. Они рассказали, что хотели сжечь только авто жены блогера, но перестарались.

“Многие вопросы вызывает и подлинный мотив совершения преступления. Не устаю повторять, что-то, как будет вести себя огонь, предсказать невозможно, а вот ответственность за умышленное повреждение имущества непременно наступит”, — отметил Небытов.

Сам же Грицько считает, что поджог может быть связан с запланированной во Дворце спорта конференции о тик-Ток. Мероприятие должно пройти 13 ноября. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 “Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общественно опасным способом” Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Облил топливом двух соседок и поджег: мужчину задержали за покушение на двойное убийство.