Під Києвом собака напав на жінку: потерпілу госпіталізували

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За даними поліції, подія сталася близько 10 години. 52-річна місцева жителька йшла вулицею, як раптом на неї напав собака та покусав.

"Потерпілу госпіталізовано до лікарні. Наразі загрози її життю немає", - повідомили правоохоронці.

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