Під Києвом собака напав на жінку: потерпілу госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Броварах, що під Києвом, собака напав на жінку. Як повідомили у поліції Київської області, потерпіла перебуває в лікарні, передає УНН.
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За даними поліції, подія сталася близько 10 години. 52-річна місцева жителька йшла вулицею, як раптом на неї напав собака та покусав.
"Потерпілу госпіталізовано до лікарні. Наразі загрози її життю немає", - повідомили правоохоронці.
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