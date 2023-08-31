Под Киевом собака напала на женщину: пострадавшую госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Броварах под Киевом собака напала на женщину. Как сообщили в полиции Киевской области, потерпевшая находится в больнице, передает УНН.
Детали
По данным полиции, происшествие произошло около 10 часов. 52-летняя местная жительница шла по улице, как вдруг на нее напала собака и покусала.
"Пострадавшая госпитализирована в больницу. Сейчас угрозы ее жизни нет", - сообщили правоохранители.
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