Под Киевом собака напала на женщину: пострадавшую госпитализировали

Детали

По данным полиции, происшествие произошло около 10 часов. 52-летняя местная жительница шла по улице, как вдруг на нее напала собака и покусала.

"Пострадавшая госпитализирована в больницу. Сейчас угрозы ее жизни нет", - сообщили правоохранители.

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