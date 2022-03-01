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Снаряд окупантів влучив у пологовий будинок під Києвом

Снаряд окупантів влучив у пологовий будинок під Києвом

Київ • УНН

 • 210856 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Під Києвом російський снаряд влучив у приватний пологовий будинок "Адоніс", людей встигли евакуювати. Про це у Facebook повідомив генеральний директор медзакладу Віталій Гирін, інформує УНН.

Деталі

Пологовий будинок "Адоніс" розташований у селі Бузова на Житомирській трасі біля Києва.

"Друзі, всі запитують, що з роддомом. Дякую за підтримку. В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоіть. Все евакуйовані. Головне - не треба зараз іхати, когось забирати. Всі в надійному місці і в безпеці. Це точно", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

28 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Київській області.  У містах Васильків, Біла Церква та в селі Калинівка зруйновано п'ятиповерховий гуртожиток та два п’ятиповерхових житлових будинків.

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