Снаряд оккупантов попал в роддом под Киевом

Детали

Роддом "Адонис" расположен в селе Бузова на Житомирской трассе возле Киева.

"Друзья, все спрашивают, что с роддомом. Спасибо за поддержку. В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное - не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте и в безопасности. Это точно", - говорится в сообщении.

Напомним

28 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. В городах Васильков, Белая Церковь и в селе Калиновка разрушено пятиэтажное общежитие и два пятиэтажных жилых дома.