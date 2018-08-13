Під Києвом понад 20 осіб лікували проти їх волі

“Сьогодні мені повідомили про те, що в приватному будинку у Броварах утримують людей проти їхньої волі. Представники Секретаріату негайно виїхали на місце і з’ясували, що це — приватний реабілітаційний центр „За життя“. За словами директора, тут перебуває 21 дієздатна особа з нарко- та алко- залежністю та з розладами психіки. Під час конфіденційного спілкування 12-ро з них повідомили про бажання залишити заклад”, — йдеться у повідомлені.

Омбудсмен додала, що за словами людей, які перебували там, вони потрапили до “центру” проти волі, більшість з них була поміщена сюди за ініціативою родичів.

“Втім немає жодних рішень судових органів, медичних закладів і згоди самих осіб на утримання їх тут. Також пацієнти закладу повідомили про вживання ними невідомих медичних препаратів, які подавляли їх волю. Під час моніторингового візиту виявлено 80-річну жінку, яка не є хворою, і двох неповнолітніх 14-річних дівчат, які перебувають тут разом з дорослими за згодою своїх батьків. Про результати моніторингового візиту повідомили поліцію міста Броварів та місцеву прокуратур”, — повідомила Л.Денісова.

За її словами, наразі йдуть слідчі дії, відкрито провадження за статтею 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Нагадаємо, у Московському районі Харкова викрили підпільний реабілітаційний центр, де лікували молитвами та психологічним насиллям від алкоголізму і наркоманії.