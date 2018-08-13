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Под Киевом более 20 человек лечили против их воли

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Под Киевом в частном доме обнаружили реабилитационный центр, в котором против воли удерживали людей, в том числе несовершеннолетних, где лечили неизвестными медицинскими препаратами. Об этом в своем Facebook сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

Под Киевом более 20 человек лечили против их воли

"Сегодня мне сообщили о том, что в частном доме в Броварах удерживают людей против их воли. Представители Секретариата немедленно выехали на место и выяснили, что это - частный реабилитационный центр "За жизнь". По словам директора, здесь находится 21 дееспособное лицо с нарко- и алко- зависимостью и с расстройствами психики. Во время конфиденциального общения 12-ть из них сообщили о желании покинуть заведение", - говорится в сообщении.

Омбудсмен добавила, что по словам людей, находившихся там, они попали в "центр" против воли, большинство из них были помещены сюда по инициативе родственников.

"Впрочем нет никаких решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих лиц на содержание их здесь. Также пациенты заведения сообщили об употреблении ими неизвестных медицинских препаратов, которые подавляли их волю. Во время мониторингового визита обнаружили 80-летнюю женщину, которая не является больной, и двух несовершеннолетних 14-летних девушек, которые находятся здесь вместе со взрослыми с согласия своих родителей. О результатах мониторингового визита сообщили в полицию города Броваров и местную прокуратуру", - сообщила Л.Денисова.

По ее словам, в настоящее время идут следственные действия, открыто производство по статье 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

Напомним, в Московском районе Харькова разоблачили подпольный реабилитационный центр, где лечили молитвами и психологическим насилием от алкоголизма и наркомании.

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