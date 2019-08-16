Під Києвом напали на нардепа, поліція ввела план "Перехоплення"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Київській області двоє невідомих напали на народного депутата. Для затримання зловмисників поліція ввела спецоперацію "Перехоплення", передає УНН, посилаючись на відділ комунікації ГУНП в області.
Повідомляється, що напад стався на одній із вулиць селища Гостомель.
"Сьогодні, 16 серпня, близько 10 години двоє невідомих напали на народного депутата. Забризкали чоловікові обличчя сльозогінним газом "Терен-4" та облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти. Яка це речовина – встановить експертиза", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, що після інциденту зловмисники зникли на автомобілі Opel сірого кольору.
"Для затримання зниклого авто та зловмисників на території Київщини та столиці введено поліцейську операцію "Перехоплення", орієнтовані усі наряди поліції", - проінформували у відомстві.
Водночас, у Facebook повідомив про напад на себе народний депутат Віталій Купрій.
"Тільки що здійснився третій чи четвертий на мене замах. Мене попекли зараз балончиком з рідиною", - повідомив Купрій.
Він заявив, що нападниками були "двоє молодиків чеченської зовнішності та дівчина".
Нагадаємо, на Хмельниччині кандидату у нардепи погрожували вбивством.