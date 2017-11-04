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Під Києвом автомобіль насмерть збив пішохода-порушника

Київ • УНН

 • 9726 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під Києвом на Дніпропетровському шосе автомобіль намерть збив пішохода-порушника, який перебігав дорогу недалеко від пішохідного переходу, передає УНН з посиланням на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.

“Автомобіль Hyundai Tucson збив пішохода-порушника, який перебігав дорогу недалеко від пішохідного переходу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що від отриманих травм чоловік помер миттєво.

Наразі на місці ДТП працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, у столиці ВАЗ в’їхав у BMW з п’яними туристами.

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