Під Києвом автомобіль насмерть збив пішохода-порушника
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під Києвом на Дніпропетровському шосе автомобіль намерть збив пішохода-порушника, який перебігав дорогу недалеко від пішохідного переходу, передає УНН з посиланням на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.
“Автомобіль Hyundai Tucson збив пішохода-порушника, який перебігав дорогу недалеко від пішохідного переходу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що від отриманих травм чоловік помер миттєво.
Наразі на місці ДТП працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у столиці ВАЗ в’їхав у BMW з п’яними туристами.