Под Киевом автомобиль насмерть сбил пешехода-нарушителя

“Автомобиль Hyundai Tucson сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что от полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас на месте ДТП работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в столице ВАЗ въехал в BMW с пьяными туристами.