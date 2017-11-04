Под Киевом автомобиль насмерть сбил пешехода-нарушителя
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Под Киевом на Днепропетровском шоссе автомобиль намерть сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода, передает УНН со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.
“Автомобиль Hyundai Tucson сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что от полученных травм мужчина скончался на месте.
Сейчас на месте ДТП работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в столице ВАЗ въехал в BMW с пьяными туристами.