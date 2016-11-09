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Під двері моєї квартири кинули пляшку з запалювальною сумішшю, щоб залякати — мер Херсона

Під двері моєї квартири кинули пляшку з запалювальною сумішшю, щоб залякати — мер Херсона

Київ • УНН

 • 8327 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Двері квартири міського голови підпалили з метою залякування. Про це повідомив мер Херсона Володимир Миколаєнко на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні вийшов на роботу дуже рано — була запланова нарада. Дружина так само мала справи і повинна була піти з квартири. Але в 9 ранку почула запах диму. Виявилося, що хтось кинув під двері моєї квартири пляшку з запалювальною сумішшю. Дружина викликала поліцію, правоохоронці шукають зловмисника. Якби вдома було порожньо — квартира б згоріла”, — написав міський голова.

В.Миколаєнко наголошує: спроба підпалу робилася з метою залякування.

“Звісно, що ситуація вкрай неприємна. І звісно, що це робиться з однією метою — залякати мене. Хочу сказати тій мерзоті, що я чітко знаю, де наступив вам на хвоста і де поламав ваші схеми. Навіть не думайте, що такою „грою в 90-ті“ ви змусите мене приймати інші рішення і зупинитися. Я пройшов ті страшні часи, і зараз такими своїми пугалками ви лише укріплюєте мене в думці, що я на правильному шляху. Не вдається „порішать“, то вирішили лякати. Марні ті спроби” — написав В.Миколаєнко.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні невідомі підпалили двері квартири міського голови.

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