Под дверь моей квартиры бросили бутылку с зажигательной смесью, чтобы запугать - мэр Херсона

"Сегодня вышел на работу очень рано - было запланировано совещание. Жена так же имела дела и должна была уйти из квартиры. Но в 9 утра услышала запах дыма. Оказалось, что кто-то бросил под дверь моей квартиры бутылку с зажигательной смесью. Жена вызвала полицию, стражи порядка ищут злоумышленника. Если бы дома было пусто - квартира бы сгорела", - написал мэр.

В.Николаенко отмечает: попытка поджога делалась с целью устрашения.

"Конечно, ситуация крайне неприятна. И конечно, что это делается с одной целью - запугать меня. Хочу сказать той мерзости, что я четко знаю, где наступил вам на хвост и где поломал ваши схемы. Даже не думайте, что такой "игрой в 90-е" вы заставите меня принимать другие решения и остановиться. Я прошел те страшные времена, и сейчас такими своими пугалками вы только укрепляете меня в мысли, что я на правильном пути. Не удается "порешать", то решили пугать. Бесполезные те попытки", - написал В.Николаенко.

Напомним, сегодня в Херсоне неизвестные подожгли дверь квартиры городского головы.