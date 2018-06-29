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Під Чернівцями бетоновоз перекинувся в кювет

Під Чернівцями бетоновоз перекинувся в кювет

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. На об'їзній дорозі біля Чернівців бетоновоз з'їхав у кювет, де відбулося його подальше перекидання. Внаслідок ДТП загинув водій вантажівки. Про це повідомили у відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.

"Аварія зі смертельними наслідками сталася близько 13:00 29 червня у селі Магала Новоселицького району. Рухаючись по об'їзній дорозі поблизу Чернівців, 48-річний водій автомобіля "МАН" не впорався з керуванням і допустив з'їзд вантажівки у кювет з подальшим перекиданням. Внаслідок автопригоди шофера придавило кабіною, і він загинув на місці події", – йдеться в повідомленні.

Наразі поліція проводить першочергові слідчі дії та з'ясовує обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, на автотрасі Харків-Сімферополь сталося зіткнення двох вантажівок

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