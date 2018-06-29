Под Черновцами бетоновоз перевернулся в кювет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. На объездной дороге возле Черновцов бетоновоз съехал в кювет, где произошло его дальнейшее опрокидывание. В результате ДТП погиб водитель грузовика. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.
"Авария со смертельным исходом произошла около 13:00 29 июня в селе Магала Новоселицкого района. Двигаясь по объездной дороге около Черновцов, 48-летний водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и допустил съезд грузовика в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водителя придавило кабиной, и он погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.
В настоящее время полиция проводит первоочередные следственные действия и выясняет обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, на автотрассе Харьков-Симферополь произошло столкновение двух грузовиков.