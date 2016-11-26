Під час землетрусу в Китаї загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Під час землетрусу, який стався учора в Китаї о 22:34 за місцевим часом, загинула щонайменше одна людина, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Землетрус магнітудою 6,7 стався на північно-західному кордоні Китаю з Таджикистаном, руйнуючи будинки і відокремлюючи залізничну лінію в малонаселеному регіоні, внаслідок чого загинула щонайменше 1 людина", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 6,6 стався в КНР на кордоні з Таджикистаном і Киргизією.