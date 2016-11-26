Во время землетрясения в Китае погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во время землетрясения, которое произошло вчера в Китае в 22:34 по местному времени, погиб по меньшей мере один человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на северо-западной границе Китая с Таджикистаном, разрушая дома и отделяя железнодорожную линию в малонаселенном регионе, в результате чего погиб по меньшей мере 1 человек", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в КНР на границе с Таджикистаном и Киргизией.