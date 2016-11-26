Во время землетрясения в Китае погиб человек

"Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на северо-западной границе Китая с Таджикистаном, разрушая дома и отделяя железнодорожную линию в малонаселенном регионе, в результате чего погиб по меньшей мере 1 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в КНР на границе с Таджикистаном и Киргизией.