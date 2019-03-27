Під час весняного призову на військову службу призвуть понад 18 тисяч строковиків

Загальна кількість осіб, які підлягають призову на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року становить 18 тис. 752 людини.



З них 9 тис. осіб будуть спрямовані в Збройні сили України, 5 тис. 152 — в Національну гвардію, 4 тис. — до Державної прикордонної служби, а ще 600 осіб - до Державної спеціальної служби транспорту.



На проведення весняного призову Кабмін виділив 73,79 млн грн.



Додамо, що громадяни, які будуть призвані на строкову службу отримають 3,842 тис. грн грошової допомоги.



Як повідомляв УНН, у Києві розпочалася підготовка до призовів на строкову службу в 2019 році.