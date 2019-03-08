У Києві розпочалася підготовка до призовів на строкову службу в 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Києві розпочалася підготовка до призовів на строкову службу в 2019 році. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Підготовка розпочалася 4 березня.
Вже створено міську призовну комісію.
Допомогу військкоматам буде надавати поліція - вона буде шукати ухильників та охороняти правопорядок на призовних дільницях.
Як повідомляв УНН, минулого року поліція розслідувала близько тисячі проваджень щодо осіб, які ухиляються від строкової служби в армії.
Нагадаємо, у листопаді минулого року у столичному військкоматі вказали, що у Києві розслідують чотири справи за ухилення від весняного призову.