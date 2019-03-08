В Киеве началась подготовка к призывам на срочную службу в 2019 году

Подготовка началась 4 марта.



Уже создана городская призывная комиссия.



Помощь военкоматам будет оказывать полиция - она будет искать уклонистов и охранять правопорядок на призывных участках.



Как сообщал УНН, в прошлом году полиция расследовала около тысячи производств в отношении лиц, уклоняющихся от срочной службы в армии.



Напомним, в ноябре прошлого года в столичном военкомате сказали, что в Киеве расследуют четыре дела за уклонение от весеннего призыва.