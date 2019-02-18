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Поліція торік розслідувала тисячу проваджень стосовно ухилення від призову

Поліція торік розслідувала тисячу проваджень стосовно ухилення від призову

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Минулого року поліція розслідувала близько тисячі проваджень щодо осіб, які ухиляються від строкової служби в армії. Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв під час координаційної наради у Києві, передає кореспондент УНН.

"Всього у провадженні слідчих поліції у 2018 році перебувала 1 тис. проваджень, які безпосередньо пов'язані з ухиленням від строкової служби", - зазначив він.

За його словами, у кожному третьому провадженні особі вже повідомлено про підозру, понад 300 проваджень спрямовані до суду.

При цьому він додав, що з 2017 року показник ухилень від служби в армії зріс майже вдвічі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у столичному військкоматі вказали, що у Києві розслідують чотири справи за ухилення від весняного призову.

Українські Національні Новини

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