Поліція торік розслідувала тисячу проваджень стосовно ухилення від призову

"Всього у провадженні слідчих поліції у 2018 році перебувала 1 тис. проваджень, які безпосередньо пов'язані з ухиленням від строкової служби", - зазначив він.

За його словами, у кожному третьому провадженні особі вже повідомлено про підозру, понад 300 проваджень спрямовані до суду.

При цьому він додав, що з 2017 року показник ухилень від служби в армії зріс майже вдвічі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у столичному військкоматі вказали, що у Києві розслідують чотири справи за ухилення від весняного призову.