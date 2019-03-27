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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время весеннего призыва на военную службу призовут более 18 тысяч срочников

Киев • УНН

 • 9871 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Более 18 000 граждан Украины будут призваны на срочную военную службу во время призыва апреле-июне 2019 года. Об этом говорится в утвержденном сегодня Кабинетом министров Украины решении, сообщает УНН.

Во время весеннего призыва на военную службу призовут более 18 тысяч срочников

Общее количество лиц, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне 2019 составляет 18 тыс. 752 человека.

Из них 9 тыс. человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 5 тыс. 152 - в Национальную гвардию, 4 тыс. - в Государственную пограничную службу, а еще 600 человек - в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 73,79 млн грн.

Добавим, что граждане, которые будут призваны на срочную службу получат 3,842 тыс. грн денежной помощи.

Как сообщал УНН, в Киеве началась подготовка к призывов на срочную службу в 2019 году .

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