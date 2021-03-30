Під час церемонії прощання з одіозним президентом Танзанії сталася тиснява: загинули десятки осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Кількість загиблих у тисняві на стадіоні в найбільшому місті Танзанії Дар-ес-Саламі під час церемонії прощання 21 березня з президентом країни Джоном Магуфулі склала 45 осіб, ще 37 отримали поранення. Про це повідомила у вівторок танзанійська газета The Citizen з посиланням на доповідь поліції, пише УНН.
Деталі
“Люди загинули через те, що багато хто намагався проникнути на стадіон в обхід затвердженого маршруту, виникла тиснява”, — заявив командувач спеціальної поліцейської зони Дар-ес-Салама.
Раніше влада міста повідомляла про п’ять загиблих. Командир наряду поліції, який працював в зоні стадіону, Лазаро Мамбосаса уточнив, що всі 37 постраждалих в тисняві відчувають себе добре, їх уже виписали з лікарень.
Контекст
Джон Магуфулі, який був переобраний на посаді президента в минулому жовтні, помер 17 березня в лікарні Дар-ес-Салама. Офіційна причина смерті — проблеми з серцем, як повідомив місцевий державний телеканал TBC, однак танзанійський опозиціонер Тунде Лісу, який першим повідомив про госпіталізацію голови держави, стверджує, що у Магуфулі був коронавірус.
Сам Магуфулі стверджував, що “коронавірус — це диявол”, і просив жителів Танзанії молитися для перемоги над COVID-19. Він не вводив локдаун в країні і заохочував людей, які не носять медичні маски.
Ще в квітні 2020 року влада Танзанії припинила публікувати офіційну статистику хворих, лідер країни не раз заявляв, що його країна вільна від інфекції.
Остання отримана дані ВООЗ вказують, у Танзанії було 509 випадків захворювання, 21 людина загинула. Реальні цифри і ситуація з COVID-19 в країні — практично невідома.