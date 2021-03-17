Помер президент Танзанії Джон Магуфулі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Танзанії Джон Магуфулі помер у віці 61 року після чуток про здоров'я. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Президент Танзанії Джон Магуфулі помер 17 березня від серцевих ускладнень у лікарні в Дар-ес-Саламі, заявила Самія Сулуху Хасан у зверненні до державного телебачення.
Пана Магуфулі не бачили публічно більше двох тижнів, і про його здоров’я ходять чутки.
Минулого тижня опозиційні політики заявили, що він заразився Covid-19, але це не підтверджено.
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“З глибоким жалем повідомляю вам, що сьогодні ... ми втратили нашого відважного лідера, президента Республіки Танзанія Джона Помбе Магуфулі”, — зазначив у повідомленні віце-президент Хасан.
Вона сказала, що буде 14 днів національної жалоби.
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