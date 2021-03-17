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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 36556 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52997 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Умер президент Танзании Джон Магуфули

Умер президент Танзании Джон Магуфули

Киев  •  УНН

 • 23393 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года после слухов о здоровье. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Президент Танзании Джон Магуфули умер 17 марта от сердечных осложнений в больнице в Дар-эс-Саламе, заявила Самия Сулуху Хасан в обращении к государственному телевидению.

Гражданина Магуфули не видели публично более двух недель, и о его здоровье ходят слухи.

На прошлой неделе оппозиционные политики заявили, что он заразился Covid-19, но это не подтверждено.

Цитата

“С глубоким сожалением сообщаю вам, что сегодня ... мы потеряли нашего отважного лидера, президента Республики Танзания Джона Помбо Магуфули”, — отметил в сообщении вице-президент Хасан.

Она сказала, что будет 14 дней национального траура.

Напомним

От рака умер премьер-министр Кот-д’Ивуара Амед Бакайоко.

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