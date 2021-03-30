Во время церемонии прощания с одиозным президентом Танзании произошла давка: погибли десятки человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Количество погибших в давке на стадионе в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе во время церемонии прощания 21 марта с президентом страны Джоном Магуфули составило 45 человек, еще 37 получили ранения. Об этом сообщила во вторник танзанийская газета The Citizen со ссылкой на доклад полиции, пишет УНН.
Детали
“Люди погибли из-за того, что многие пытались проникнуть на стадион в обход утвержденного маршрута, возникла давка”, — заявил командующий специальной полицейской зоны Дар-эс-Салама.
Ранее власти города сообщали о пяти погибших. Командир наряда полиции, работавшего в зоне стадиона, Лазаро Мамбосаса уточнил, что все 37 пострадавших в давке чувствуют себя хорошо, их уже выписали из больниц.
Контекст
Джон Магуфули, который был переизбран на посту президента в минувшем октябре, скончался 17 марта в больнице Дар-эс-Салама. Официальная причина смерти — проблемы с сердцем, как сообщил местный государственный телеканал TBC, однако танзанийский оппозиционер Тунди Лису, который первым сообщил о госпитализации главы государства, утверждает, что у Магуфули был коронавирус.
Сам Магуфули утверждал, что “коронавирус — это дьявол”, и просил жителей Танзании молиться для победы над COVID-19. Он не вводил локдаун в стране и поощрял людей, которые не носят медицинские маски.
Еще в апреле 2020 года власти Танзании прекратили публиковать официальную статистику заболевших, лидер страны не раз заявлял, что его страна свободна от инфекции.
Последние полученные данные ВОЗ указывают, в Танзании было 509 случаев заболевания, 21 человек погиб. Реальные цифры и ситуация с COVID-19 в стране — практически неизвестна.