Під час теракту у нафтовому штаті Нігерії загинули 7 поліцейських

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Бойовики вбили сім нігерійських поліцейських у ніч нападів на південний нафтовий центр штату Ріверс. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Зловмисники відкрили вогонь на блокпосту, а потім поїхали в два відділення поліції. Поліцейські додали, що офіцери стріляли у відповідь, вбивши двох рейдерів та поранивши деяких, хто втік на викраденому автомобілі.

Потім бойовики вбили ще двох офіцерів та підпалили патрульну машину в поліцейському відділенні Румудзі, поліція вбила двох зловмисників.

Потім решта зловмисників напали на поліцейський відділок Елімбу, вбивши трьох співробітників.

Вбивства відбулися на фоні погіршення безпеки в штаті Ріверс - столиця якого Порт-Харкорт є воротами до багатого нафтою регіону Дельта - та інших частин найбільшого експортера сирої нафти в Африці. 

Нагадаємо

У Нігерії озброєні бойовики штурмували в'язницю у штаті Імо та звільнили 1 844 ув'язнених.

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