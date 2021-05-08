Під час теракту у нафтовому штаті Нігерії загинули 7 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Бойовики вбили сім нігерійських поліцейських у ніч нападів на південний нафтовий центр штату Ріверс. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Зловмисники відкрили вогонь на блокпосту, а потім поїхали в два відділення поліції. Поліцейські додали, що офіцери стріляли у відповідь, вбивши двох рейдерів та поранивши деяких, хто втік на викраденому автомобілі.
Потім бойовики вбили ще двох офіцерів та підпалили патрульну машину в поліцейському відділенні Румудзі, поліція вбила двох зловмисників.
Потім решта зловмисників напали на поліцейський відділок Елімбу, вбивши трьох співробітників.
Вбивства відбулися на фоні погіршення безпеки в штаті Ріверс - столиця якого Порт-Харкорт є воротами до багатого нафтою регіону Дельта - та інших частин найбільшого експортера сирої нафти в Африці.
Нагадаємо
У Нігерії озброєні бойовики штурмували в'язницю у штаті Імо та звільнили 1 844 ув'язнених.