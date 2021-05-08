Во время теракта в нефтяном штате Нигерии погибли 7 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Боевики убили семь нигерийских полицейских в ночь нападения на юго нефтяной центр штата Риверс. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Злоумышленники открыли огонь на блокпосту, а потом поехали в два отделения полиции. Полицейские добавили, что офицеры стреляли в ответ, убив двух рейдеров и ранив некоторых, кто бежал на угнанном автомобиле.
Затем боевики убили еще двух офицеров и подожгли патрульную машину в полицейском отделении Румудзи, полиция убила двух злоумышленников.
Затем остальные злоумышленников напали на полицейский участок Елимбу, убив трех сотрудников.
Убийства произошли на фоне ухудшения безопасности в штате Риверс - столица которого Порт-Харкорт является воротами к богатому нефтью региона Дельта - и других частей крупнейшего экспортера сырой нефти в Африке.
Напомним
В Нигерии вооруженные боевики штурмовали тюрьму в штате Имо и освободили 1844 заключенных.