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Во время теракта в нефтяном штате Нигерии погибли 7 полицейских

Во время теракта в нефтяном штате Нигерии погибли 7 полицейских

Киев  •  УНН

 • 22093 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Боевики убили семь нигерийских полицейских в ночь нападения на юго нефтяной центр штата Риверс. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Злоумышленники открыли огонь на блокпосту, а потом поехали в два отделения полиции. Полицейские добавили, что офицеры стреляли в ответ, убив двух рейдеров и ранив некоторых, кто бежал на угнанном автомобиле.

Затем боевики убили еще двух офицеров и подожгли патрульную машину в полицейском отделении Румудзи, полиция убила двух злоумышленников.

Затем остальные злоумышленников напали на полицейский участок Елимбу, убив трех сотрудников.

Убийства произошли на фоне ухудшения безопасности в штате Риверс - столица которого Порт-Харкорт является воротами к богатому нефтью региона Дельта - и других частей крупнейшего экспортера сырой нефти в Африке.

Напомним

В Нигерии вооруженные боевики штурмовали тюрьму в штате Имо и освободили 1844 заключенных.

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