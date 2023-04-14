На час саміту НАТО у Вільнюсі Литва обмежить польоти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністерство комунікацій та транспорту Литви повідомило, що польоти у Вільнюсі будуть обмежені трохи більше доби. Про це пише УНН посилаючись на Delfi.
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Зазначається, що польоти у Вільнюсі будуть обмежені з 12:00 11 липня до 14:00 12 липня на час саміту НАТО.
За даними литовських аеропортів, через це 26-годинне обмеження скасують понад 100 рейсів. У зв'язку з вищим, ніж зазвичай, рухом літаків та завантаженістю Вільнюського та Каунаського аеропортів також можливі збої та затримки повітряного руху.
У повідомленні також зазначають, що 7-13 липня над територією Литви буде введено додаткові обмеження на рух повітряних суден, а також заборонено польоти невеликих літаків, повітряних куль і дронів.
Саміт НАТО у Литві організується вперше. Це буде найбільший захід в історії Литви, на якому очікуються 40-50 іноземних делегацій (до 3000 гостей) та близько 2000 представників неурядових організацій та міжнародних ЗМІ.
Нагадаємо
Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою домагатиметься запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі в липні.