Во время саммита НАТО в Вильнюсе Литва ограничит полеты

Детали

Отмечается, что полеты в Вильнюсе будут ограничены с 12:00 11 июля до 14:00 12 июля на время саммита НАТО.

По данным литовских аэропортов, из-за этого 26-часового ограничения отменят более 100 рейсов. В связи с более высоким, чем обычно, движением самолетов и загруженностью Вильнюсского и Каунасского аэропортов также возможны сбои и задержки воздушного движения.

В сообщении также отмечается, что 7-13 июля над территорией Литвы будут введены дополнительные ограничения на движение воздушных судов, а также запрещены полеты небольших самолетов, воздушных шаров и дронов.

Саммит НАТО в Литве организуется впервые. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидаются 40-50 иностранных делегаций (до 3000 гостей) и около 2000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

Напомним

Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой будет добиваться приглашения Украины в НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе в июле.