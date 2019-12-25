Під час різдвяної меси у Франції понад 20 осіб отруїлися чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. 21 людину госпіталізовано церкви міста Карлепон (департамент Уаза, на північ від Парижа) через отруєння чадним газом під час різдвяної служби. Про це повідомило в середу агентство France Info та видання Le Soir з посиланням на дані пожежно-рятувальної служби району, пише УНН.
Всього в храмі перебувало 150 осіб. Під час служби деякі з них відчули сильний головний біль. На місце події за викликами терміново прибули чотири десятки пожежних, рятувальників і група жандармів. Пожежні провели заміри повітря в приміщенні — вони показали підвищений вміст чадного газу.
Всі, хто знаходилися в церкві були терміново евакуйовані в приміщення мерії. Первинна медична допомога була надана 72 людям, серед яких були діти і люди похилого віку.
У госпіталь найближчого великого міста Комп’єнь були доставлені 19 постраждалих у стані середньої тяжкості. Ще двоє у важкому стані направлені в інші медичні установи. Один з них доставлений вертольотом в госпіталь столиці регіону Лілль, інший — в госпіталь міста Гарш.
Причини, за якими газ з’явився в приміщенні церкви, на даний момент не з’ясовані. За фактом події почато розслідування, зокрема, з’ясовується стан котельні будівлі. Мер міста розпорядився закрити доступ в будівлю храму.
Як повідомляв УНН, у Нотр-Дамі не було різдвяної меси — вперше із часів Великої французької революції.