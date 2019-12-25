Під час різдвяної меси у Франції понад 20 осіб отруїлися чадним газом

КИЇВ. 25 грудня. УНН. 21 людину госпіталізовано церкви міста Карлепон (департамент Уаза, на північ від Парижа) через отруєння чадним газом під час різдвяної служби. Про це повідомило в середу агентство France Info та видання Le Soir з посиланням на дані пожежно-рятувальної служби району, пише УНН.