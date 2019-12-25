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Во время рождественской мессы во Франции более 20 человек отравились угарным газом

Во время рождественской мессы во Франции более 20 человек отравились угарным газом

Киев  •  УНН

 • 10842 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. 21 человек госпитализирован из церкви города Карлепон (департамент Уаза, севернее Парижа) из-за отравления угарным газом во время рождественской службы. Об этом сообщило в среду агентство France Info и издание Le Soir со ссылкой на данные пожарно-спасательной службы района, пишет УНН.

Всего в храме находилось 150 человек. Во время службы некоторые из них почувствовали сильную головную боль. На место происшествия по вызовам срочно прибыли четыре десятка пожарных, спасателей и группа жандармов. Пожарные произвели замеры воздуха в помещении — они показали повышенное содержание угарного газа.

Все находившиеся в церкви были срочно эвакуированы в помещение мэрии. Первичная медицинская помощь была оказана 72 людям, среди которых были дети и старики.

В госпиталь ближайшего крупного города Компьень были доставлены 19 пострадавших в состоянии средней тяжести. Еще двое в тяжелом состоянии направлены в другие медицинские учреждения. Один из них доставлен вертолетом в госпиталь главного города региона Лилль, другой — в госпиталь города Гарш.

Причины, по которым газ появился в помещении церкви, на данный момент не выяснены. По факту происшествия начато расследование, в частности, выясняется состояние котельной здания. Мэр города распорядился закрыть доступ в здание храма.

Как сообщал УНН, в Нотр-Даме не было рождественской мессы — впервые со времен Великой французской революции.

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