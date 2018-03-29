Під час пожежі у дитсадку на Донеччині жінка вистрибнула з вікна
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 березня. УНН. Пожежа сталася у будівлі дитячого садка "Лісова казка" у місті Часів Яр Донецької області. На момент загоряння у приміщенні було 93 дитини. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в Донецькій області.
"Пожежа сталася в одній з кімнат на 2-му поверсі. До прибуття рятувальників було евакуйовано 93 дитини та 32 особи персоналу закладу. Логопед-дефектолог, жінка 1961 року народження, рятуючись, вистрибнула з вікна 2-го поверху. У результаті жінка отримала перелом кісток тазу та була госпіталізована", - зазначено у повідомленні.
Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюються.
Нагадаємо, пожежа сталася на станції столичного метро "Лівобережна".