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Під час пожежі у дитсадку на Донеччині жінка вистрибнула з вікна

Київ • УНН

 • 13287 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 березня. УНН. Пожежа сталася у будівлі дитячого садка "Лісова казка" у місті Часів Яр Донецької області. На момент загоряння у приміщенні було 93 дитини. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в Донецькій області.

"Пожежа сталася в одній з кімнат на 2-му поверсі. До прибуття рятувальників було евакуйовано 93 дитини та 32 особи персоналу закладу. Логопед-дефектолог, жінка 1961 року народження, рятуючись, вистрибнула з вікна 2-го поверху. У результаті жінка отримала перелом кісток тазу та була госпіталізована", - зазначено у повідомленні.

Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюються.

Нагадаємо, пожежа сталася на станції столичного метро "Лівобережна".

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