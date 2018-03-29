Во время пожара в детсаду в Донецкой области женщина выпрыгнула из окна

"Пожар произошел в одной из комнат на 2-м этаже. До прибытия спасателей были эвакуированы 93 ребенка и 32 человека персонала заведения. Логопед-дефектолог, женщина 1961 года рождения, спасаясь, выпрыгнула из окна 2-го этажа. В результате женщина получила перелом костей таза и была госпитализирована", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

Напомним, пожар произошел на станции столичного метро "Левобережная".