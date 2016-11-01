Під час пожежі на Житомирщині загинув чоловік
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Чоловік загинув внаслідок пожежі на Житомирщині. Загоряння сталось вчора ввечері у недіючій споруді на території асфальтного заводу поблизу с. Романівка Романівського району. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.
“По прибуттю ними (рятувальниками — ред.) встановлено, що вогнем повністю охоплене окремо розташоване дерев’яне приміщення площею 6 кв. м, яке раніше використовувалося охоронцями. Силами вогнеборців о 22:17 пожежу локалізовано та о 22:32 — ліквідовано. На місці події виявлено тіло чоловіка, 1959 р. н., мешканця с. Корчівка Романівського району. За попередньою інформацією, займання сталося внаслідок необережного поводження з вогнем. Усі обставини наразі встановлюються”, — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, пожежа сталася на території заводу хімічних реактивів у Черкасах.