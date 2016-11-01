Во время пожара в Житомирской области погиб человек

"По прибытию ними (спасателями - ред.) установлено, что огнем полностью охвачено отдельно стоящее деревянное помещение площадью 6 кв. м, что ранее использовалось охранниками. Силами пожарных в 22:17 пожар локализован и в 22:32 - ликвидирован. На месте происшествия обнаружено тело мужчины, 1959 г. р., жителя с. Починок Романовского района. По предварительной информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Все обстоятельства устанавливаются ", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УНН, пожар произошел на территории завода химических реактивов в Черкассах.