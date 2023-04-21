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Під час пандемії COVID люди втратили віру в дитячі вакцини - ЮНІСЕФ

Під час пандемії COVID люди втратили віру в дитячі вакцини - ЮНІСЕФ

Київ • УНН

 • 1300602 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Під час пандемії COVID люди втратили віру в дитячі вакцини. Про це пише Reuters з посиланням на ЮНІСЕФ, передає УНН.

Деталі

Згідно з новим звітом ЮНІСЕФ, люди в усьому світі втратили впевненість у важливості регулярних дитячих вакцин проти смертельних хвороб, таких як кір і поліомієліт, під час пандемії COVID-19.

У 52 з 55 опитаних країн суспільне сприйняття важливості вакцин для дітей знизилося у порівнянні між 2019 і 2021 роками, повідомляє агентство ООН.

У ЮНІСЕФ зазначають, що ці дані є "тривожним попереджувальним сигналом" про зростання нерішучості щодо вакцини на тлі дезінформації та зменшення довіри до урядів.

"Ми не можемо допустити, щоб довіра до планових щеплень стала ще однією жертвою пандемії. Інакше наступною хвилею смертей може бути більше дітей, хворих на кір, дифтерію чи інші захворювання, яким можна запобігти", – заявила Кетрін Рассел, виконавчий директор ЮНІСЕФ. 

Відповідно до звіту ЮНІСЕФ, картина довіри до вакцин у всьому світі різна.

Так, у деяких країнах, включаючи Папуа-Нову Гвінею та Південну Корею, згода з твердженням, що "вакцини важливі для дітей" знизилася на 44%, а в Гані, Сенегалі та Японії — більш ніж на третину. У США вона знизився на 13,6%. У звіті додається, що в Індії, Китаї та Мексиці впевненість залишилася загалом незмінною або зросла.

У звіті наголошується, що довіра до вакцин може легко змінитися, і результати можуть не вказувати на довгострокову тенденцію.

Незважаючи на падіння впевненості, понад 80% респондентів у майже половині опитаних країн все ще вважають, що дитячі вакцини важливі.

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