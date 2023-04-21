Во время пандемии COVID люди потеряли веру в детские вакцины - ЮНИСЕФ

Детали

Согласно новому отчету ЮНИСЕФ, люди во всем мире потеряли уверенность в важности регулярных детских вакцин против смертельных болезней, таких как корь и полиомиелит, во время пандемии COVID-19.

В 52 из 55 опрошенных стран общественное восприятие важности вакцин для детей снизилось по сравнению между 2019 и 2021 годами, сообщает агентство ООН.

В ЮНИСЕФ отмечают, что эти данные являются "тревожным предупредительным сигналом" о росте нерешительности в отношении вакцины на фоне дезинформации и уменьшения доверия к правительствам.

"Мы не можем допустить, чтобы доверие к плановым прививкам стало еще одной жертвой пандемии. Иначе следующей волной смертей может быть больше детей, больных корью, дифтерией или другими заболеваниями, которые можно предотвратить", – заявила Кэтрин Рассел, исполнительный директор ЮНИСЕФ.

Согласно отчету ЮНИСЕФ, картина доверия к вакцинам во всем мире различна.

Так, в некоторых странах, включая Папуа-Новую Гвинею и Южную Корею, согласие с утверждением, что "вакцины важны для детей" снизилось на 44%, а в Гане, Сенегале и Японии — более чем на треть. В США оно снизилось на 13,6%. В отчете добавляется, что в Индии, Китае и Мексике уверенность осталась в целом неизменной или выросла.

В отчете отмечается, что доверие к вакцинам может легко измениться, и результаты могут не указывать на долгосрочную тенденцию.

Несмотря на падение уверенности, более 80% респондентов в почти половине опрошенных стран все еще считают, что детские вакцины важны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: COVID-19 появился в результате утечки из лаборатории - глава разведки США при Трампе