COVID-19 з'явився в результаті витоку з лабораторії - голова розвідки США при Трампі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Вірус, що викликав пандемію COVID-19, просочився з лабораторії, заявив колишній директор національної розвідки США. Про це пише New York Post, передає УНН.
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«Моя обґрунтована оцінка, як людини, яка мала такий самий чи навіть більший доступ до розвідданих нашого уряду, ніж будь-хто інший, у перший рік спалаху вірусу і початку пандемії, полягала і залишається в тому, що витік з лабораторії є єдиним поясненням, достовірно підтримуваний нашими інтелектом, наукою та здоровим глуздом», — сказав Джон Реткліфф підкомітету Палати представників з пандемії коронавірусу.
Деталі
Реткліфф, призначений тодішнім президентом Дональдом Трампом, обіймав посаду директора національної розвідки менше року (травень 2020 - січень 2021). Трамп та багато республіканців, які контролюють комітет Палати представників, давно намагаються звинуватити Китай у поширенні вірусу.
Реткліфф припустив, що докази з цього питання є досить переконливими, щоб вважати дослідження в лабораторіях Уханя відповідальними за виникнення глобальної пандемії.
«Комуністична партія буде засуджена за те, що зробила все можливе, щоб приховати походження вірусу — від знищення медичних тестів, зразків і даних до залякування та зникнення свідків та журналістів до брехні та примусу світових органів охорони здоров'я, до поширення пропаганди про те, що вірус виник у Сполучених Штатах», - додав він.
Реткліфф зазначив, що він та інші офіційні особи адміністрації Трампа зіткнулися з низкою «проблем» при доведенні до громадськості інформації про теорію витоку з лабораторії, включаючи «законні побоювання з приводу наших прихованих джерел та методів розвідки, а також незаконні перешкоди, пов'язані з професійними порушеннями».
Реткліфф також звинуватив ЦРУ у нездатності повністю розслідувати пандемію.
«До цього дня ЦРУ, безперечно, провідне у світі розвідувальне агентство з неперевершеними можливостями збору інформації, продовжує заявляти, що у нього недостатньо інформації для будь-якої офіційної оцінки», — сказав він.
Причина, за твердженням Реткліффа, полягає в тому, що адміністрація Байдена не хоче «лоба в лоб» зіткнутися з «величезними наслідками» такої оцінки, хоча минулого місяця президент Байден підписав закон про розсекречення розвідданих про походження COVID-19.
Доповнення
Спочатку Байден виступав за оцінку походження COVID-19 Всесвітньою організацією охорони здоров'я, перш ніж у травні 2021 року наказав спецслужбам США провести власну оцінку.
Через три місяці шпигунські агентства США повідомили, що теорії про те, що коронавірус виник у лабораторії або передається від тварини до людини, обидві «правдоподібні».
Міністерство енергетики США в лютому дійшло висновку, що COVID-19, найімовірніше, просочився з китайської лабораторії.