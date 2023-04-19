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COVID-19 з'явився в результаті витоку з лабораторії - голова розвідки США при Трампі

COVID-19 з'явився в результаті витоку з лабораторії - голова розвідки США при Трампі

Київ • УНН

 • 1434806 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Вірус, що викликав пандемію COVID-19, просочився з лабораторії, заявив колишній директор національної розвідки США. Про це пише New York Post, передає УНН.

Цитата

«Моя обґрунтована оцінка, як людини, яка мала такий самий чи навіть більший доступ до розвідданих нашого уряду, ніж будь-хто інший, у перший рік спалаху вірусу і початку пандемії, полягала і залишається в тому, що витік з лабораторії є єдиним поясненням, достовірно підтримуваний нашими інтелектом, наукою та здоровим глуздом», — сказав Джон Реткліфф підкомітету Палати представників з пандемії коронавірусу.

Деталі

Реткліфф, призначений тодішнім президентом Дональдом Трампом, обіймав посаду директора національної розвідки менше року (травень 2020 - січень 2021). Трамп та багато республіканців, які контролюють комітет Палати представників, давно намагаються звинуватити Китай у поширенні вірусу.

Реткліфф припустив, що докази з цього питання є досить переконливими, щоб вважати дослідження в лабораторіях Уханя відповідальними за виникнення глобальної пандемії.

«Комуністична партія буде засуджена за те, що зробила все можливе, щоб приховати походження вірусу — від знищення медичних тестів, зразків і даних до залякування та зникнення свідків та журналістів до брехні та примусу світових органів охорони здоров'я, до поширення пропаганди про те, що вірус виник у Сполучених Штатах», - додав він.

Реткліфф зазначив, що він та інші офіційні особи адміністрації Трампа зіткнулися з низкою «проблем» при доведенні до громадськості інформації про теорію витоку з лабораторії, включаючи «законні побоювання з приводу наших прихованих джерел та методів розвідки, а також незаконні перешкоди, пов'язані з професійними порушеннями».

Реткліфф також звинуватив ЦРУ у нездатності повністю розслідувати пандемію.

«До цього дня ЦРУ, безперечно, провідне у світі розвідувальне агентство з неперевершеними можливостями збору інформації, продовжує заявляти, що у нього недостатньо інформації для будь-якої офіційної оцінки», — сказав він.

Причина, за твердженням Реткліффа, полягає в тому, що адміністрація Байдена не хоче «лоба в лоб» зіткнутися з «величезними наслідками» такої оцінки, хоча минулого місяця президент Байден підписав закон про розсекречення розвідданих про походження COVID-19.

Доповнення

Спочатку Байден виступав за оцінку походження COVID-19 Всесвітньою організацією охорони здоров'я, перш ніж у травні 2021 року наказав спецслужбам США провести власну оцінку.

Через три місяці шпигунські агентства США повідомили, що теорії про те, що коронавірус виник у лабораторії або передається від тварини до людини, обидві «правдоподібні».

Міністерство енергетики США в лютому дійшло висновку, що COVID-19, найімовірніше, просочився з китайської лабораторії.

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